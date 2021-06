Det israelske militærs radio meddeler, at der er enighed om en ny koalition, som afslutter Netanyahu-æraen.

Det skriver Reuters.

Det er den israelske oppositionsleder Yair Lapid, som har formået at samle det, der bedst kan beskrives som en kludetæppe-regering, og dermed ser det ud til, at netop Lapid skal overtage premierministerposten sammen nationalisten Naftali Bennett.

Det er meningen, at titlen som premierminister skal gå på skift mellem netop Bennett og Lapid.

Yair Lapid ser ud til at blive den nye premierminister i Isreal. Foto: POOL Vis mere Yair Lapid ser ud til at blive den nye premierminister i Isreal. Foto: POOL

Sidstnævnte er leder af centrum-partiet Yesh Atid.

Og han har sammen med en række andre partier, heriblandt Bennetts Yamina-alliance, angiveligt haft held med at danne en ny regeringskoalition bestående af partier bredt fordelt i det israelske parlament Knesset.

Hovedsagen, der samler de meget forskellige partier, er en mand.

Den afgående premierminister Benjamin Netanyahu.

Netop Netanyahu har ellers være Israels stærke mand siden 2009.

Men de seneste år har han været ramt af en række skandalesager. Blandt andet er Netanyahu involveret i flere sager om mulig korruption.

Netanyahu, der er formand for Likud-partiet, har ellers haft muligheden for at danne regering i Isreal siden 23. marts, hvor der var valg i landet.

Men det er ikke lykkedes, og det har banet vejen for den nye koalition, som kommer til at regere på et absolut minimum af stemmer i Knesset.