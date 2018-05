Det svenske magasin Filter påstår, at de har løst en af de mest fascinerende og omdiskuterede mordgåder nogensinde: Mordet på den svenske statsminister Olof Palme i hjertet af Stockholm for over 32 år siden.

Ifølge magasinet var det den såkaldte 'Skandiamand', Stig Engström, der skød og dræbte Olof Palme sent om aftenen den 28. februar 1986, mens statsministeren var på vej hjem fra biografen med sin kone.

Politiet ved, at Stig Engström var til stede på gerningsstedet omkring klokken 23.21, hvor Palme blev skudt i ryggen på Sveavägen i Stockholm. Men efter flere års research påstår Filter nu, at Stig Engström derudover både havde et motiv og adgang til en pistol af samme slags, som mordvåbenet.

»Jeg har ingen kommentarer til det,« siger Krister Petersson, som leder efterforskningen af Palme-mordet, til Aftonbladet om Filters nye oplysninger.

Det står fuldstændig fast, at den såkaldte 'Skandiamand' forlod sit arbejde i pensionsselskabet Skandia klokken 23.19 på mordaftenen. Hovedindgangen lå blot 30 meter fra det sted, hvor Palme blev myrdet to minutter senere. Stig Engström har selv fortalt politiet, at han umiddelbart efter at have forladt kontoret hørte et smæld kort derfra. Få sekunder senere så han Palme ligge i en pøl af sit eget blod.

Arkivfoto af gerningsstedet den 1. marts 1986 - dagen efter mordet på Olof Palme. Foto: BJORN ELGSTRAND Arkivfoto af gerningsstedet den 1. marts 1986 - dagen efter mordet på Olof Palme. Foto: BJORN ELGSTRAND

Flere vidner har givet et signalement af gerningsmanden, som passede på Engström, både hvad angår påklædning og bevægelsesmønster. Han ændrede også sin vidneforklaring efter at have hørt, hvad andre vidner havde fortalt til politiet.

Men Filter kan nu oplyse, at 'Skandiamanden' havde adgang til en pistol svarende til mordvåbenet gennem en god ven, som var våbensmugler. Han har også været medlem af en skydeklub og var derfor trænet i at affyre et våben.

Derudover færdedes Engström ifølge Filter i Palme-fjendtlige kredse. Som aktivt medlem af det konservative parti Moderaterna var han en indædt politisk modstander af socialdemokraten Palme. En oplysning 'Skandiamandens' ekskone bekræfter overfor Aftonbladet.

Hun afviser dog, at eksmanden kunne have trykket på aftrækkeren.

»Han kunne end ikke slå en flue ihjel dengang. Nej, han var ikke sådant et menneske,« siger ekskonen til Aftonbladet.

På årsdagen for mordet blev der lagt røde roser ovenpå Olof Palmes mindeplade i 2011. Foto: Claudio Bresciani På årsdagen for mordet blev der lagt røde roser ovenpå Olof Palmes mindeplade i 2011. Foto: Claudio Bresciani

I tiden efter Palme-mordet afviste politiet 'Skandiamanden' som en potentiel gerningsmand, men ifølge Filter har Palmegruppen nu indset, at det var en fejl.

Ifølge magasinet har den såkaldte Palmegruppe, der stadig efterforsker mordet, siden sidste år været sikker på, at det var Stig Engström, som myrdede Palme. Palmegruppen har ifølge den svenske avis Expressen lovet at løse mordgåden 'indenfor en ikke alt for fjern fremtid'.

Blandt andet har politiet flere gange afhørt 'Skandiamandens' ekskone den seneste tid.

Stig Engström selv kan politiet imidlertid ikke længere afhøre. Han døde i juni 2000.