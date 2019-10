Flere store eksplosioner høres ved den syriske grænseby Ras ak Ain, og der er fly i luften.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at en tyrkisk hæroperation er indledt i det nordøstlige Syrien.

Tv-stationen CNN Türk beretter om flere store eksplosioner ved byen Ras al Ain, der ligger på den syriske side af grænsen.

Der kan høres fly i luften.

Erdogan har sagt, at han vil etablere en zone i det nordøstlige Syrien, så syriske flygtninge i Tyrkiet kan vende hjem.

Det er i et område, der kontrolleres af en kurdisk milits, der i alliance med USA har en stor del af æren for, at Islamisk Stat er nedkæmpet i Syrien.

Tyrkiet omtaler den kurdiske milits som terrorister.

/ritzau/