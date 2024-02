Afdøde Aleksej Navalnyj efterlader sig en bror, Oleg Navalnyj, der nu er blevet sat på Ruslands liste over eftersøgte personer.

Det skriver Sky News, der har oplysningen fra russiske statsmedier.

Der er blevet åbnet en straffesag mod Oleg Navalnyj.

I 2021 blev han idømt et års fængsel for at bryde Covid-restriktionerne, efter at han var blevet beskyldt for at opfodre russerne til at deltage i en demonstration for sin bror.

Aleksej Navalnyj (til højre) sammen med sin bror, Oleg Navalnyj (til venstre). Nu er sidstnævnte blevet efterlyst i Rusland. Foto: Vasily Maximov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Aleksej Navalnyj (til højre) sammen med sin bror, Oleg Navalnyj (til venstre). Nu er sidstnævnte blevet efterlyst i Rusland. Foto: Vasily Maximov/AFP/Ritzau Scanpix

Han blev idømt et års fængsel in absentia i februar 2022 for at have overtrådt betingelserne i en betinget dom.

Hans opholdssted er ukendt.

Han rejste til Cypern i 2021 og vendte ikke tilbage til Rusland.

Det er endnu ikke fastlagt, præcis hvorfor Aleksej Navalnyj døde. Ifølge hans stab tilbageholdes liget af ham i 14 dage. Der skal foretages »en eller anden form for kemisk undersøgelse«.

Det har hans talskvinde Kira Jarmysj meddelt på X.

Navalnyj var den mest fremtrædende politiker i den russiske opposition. Han afsonede flere årelange fængselsstraffe. Senest blev han i 2023 idømt 19 års fængsel for blandt andet ekstremisme.

Det mystiske dødsfald fik onsdag den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at indkalde den russiske ambassadør til en samtale i Udenrigsministeriet.

»Vi indkalder den russiske ambassadør til en samtale på linje med en lang række andre EU-lande. Det sker efter drøftelser, vi havde i går, fordi vi gerne vil sende et meget klart signal til Putin om, at vi holder ham ansvarlig for Navalnys død,« siger Lars Løkke Rasmussen.