Der er blevet sat en børspause for Norwegian-aktien.

Det skriver norske Dagbladet.

Det kommer frem i en børsmelding onsdag, på baggrund af en kommende bekendtgørelse fra Norweigian.

Aktiepausen finder sted samme dag som norske premierminister Erna Solberg blev udfordret af Centerpartiet om, hvorfor regeringen ikke vil gøre mere for at redde flyselskabet.

Premierministeren sagde, at regeringen allerede har gjort en hel del for luftfarten, og påpegede, at Norwegian er stærkt forgældet og har udenlandske ejere.

Aktien ligger i forvejen under én krone.

Opdateres...