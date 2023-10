11. september i år fik mandskabet på det norske forskningsskib 'Kronprins Haakon' sig en usædvanlig og ubehagelig oplevelse.

Pludselig dukkede det russiske spionskib 'Yantar' – med den norske kystvagt i hælene – op, og i 18 timer fulgte det efter det norske skib.

»Det var fint, indtil de vendte om og begyndte at følge efter os. Så blev det et lidt andet scenario. Så tænkte vi selvfølgelig, 'hvorfor gør de det, hvad er formålet?« siger kaptajnen Hallgeir Magne Johansen til NRK.

Han tog kontakt til det russiske skib over radioen for at spørge, hvad de lavede, men fik ikke noget svar.

»Jeg har ikke oplevet lignende situationer til søs før. Jeg er aldrig blevet forfulgt af en anden stats skib før, så situationen var lidt mærkelig og underlig, siger han.

I en rapport, der er lavet om det forløbet, beskriver forskerne det som 'skræmmende' og som en 'provokation'.

'Yantar' kom også så tæt på 'Kronprins Haakon', at det blev anset som en sikkerhedsrisiko. På et tidspunkt var afstanden helt nede på 200 meter. På åbent hav er det normalt med en sikkerhedszone på 500 meter.

Dette gjorde kaptajnen også opmærksom på, og det fik – trods alt – 'Yantar' til at svare, at de ikke ville forstyrre, hvorefter de flyttede sig en smule.

Det stoppede dog ikke her.

Mens forskerne tog undervandsprøver, blev de filmet og fotograferet af to sortklædte besætningsmedlemmer på 'Yantar', fremgår det af rapporten, som NRK har set.

'Yantar' bliver af russerne selv kaldt for et forskningsfartøj, men det er under direkte kontrol af det russiske forsvarsministerium.

NRK har også talt med det norske forsvarsministerium, som slår fast, at 'Yantar' har holdt sig indenfor de regler, der gælder i internationalt farvand.

»Skibet 'Yantar' efterkom anmodninger om at øge afstanden og forlod til sidst området. Den norske kystvagt var også til stede i det umiddelbare område i den pågældende periode,« skriver oberstløjtnant Vegard Norstad Finberg, presseofficer i det norske forsvar.