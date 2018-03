Kim Jong-un besøger Kina på et tidspunkt, hvor der hersker spænding om topmøde mellem ham og præsident Trump.

Beijing. Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har besøgt Kina, skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

Japanske medier rapporterer, at et nordkoreansk tog ankom til Beijing med et enormt sikkerhedsombud. En talskvinde for det kinesiske udenrigsministerium afviser imidlertid ethvert kendskab til situationen.

Heller ikke nordkoreanske medier har rapporteret om den nordkoreanske leders påståede besøg.

Men tre kilder med kendskab til forholdene bekræfter over for Bloomberg, at det var den nordkoreanske leder, som ankom til Beijing i tog. Kilderne angiver ikke, hvor længe Kim skal være i den kinesiske hovedstad, eller hvem han skal møde.

Det sker på et tidspunkt, hvor der hersker spænding om et kommende topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og lederen af det kommunistiske regime i Pyongyang.

Kim Jong-un har ikke forladt Nordkorea, siden han overtog magten efter sin far, Kim Jong-il, der døde i 2011.

Kim skal møde den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea sidst i april, mens mødet mellem Kim og Trump ventes at finde sted i maj.

Nordkoreas udenrigshandel har lidt stærkt under skærpede sanktioner, som blev støttet af Kina i FN's Sikkerhedsråd. Omkring 90 procent af Nordkoreas udenrigshandel går gennem Kina.

/ritzau/Reuters