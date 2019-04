Ifølge forældrene, Fred og Cindy Warmbier blev deres søn Otto i 2016 taget til fange og siden tortureret ihjel af Kim Jong-un og dennes regering i Nordkorea.

Nu skriver avisen The Washington Post, at det var den amerikanske præsident Donald Trump, der betalte for 'behandlingen'.

I en tweet benægter Præsident Trump, at der blev betalt nogen form for løsesum. Men Washington Post fastholder deres version af historien, der siden er blevet bekræftet af både CBS og New York Times.

I januar 2016 blev den amerikanske universitetsstuderende Otto Warmbier anholdt og idømt 15 års hårdt straffearbejde for sit forsøg på at stjæle en nordkoreansk propagandaplakat.

Her udtaler den grædende gymnasieelevn Otto Warmbier sig efter retssagen i Nordkorea. Han døde efter halvandet år i Nordkoreansk fangeskab. Otto Warmbier blev 22 år.

I juni 2017 blev 22-årige Otto Warmbier nu i dybt koma sendt tilbage til USA, hvor han døde seks dage senere.

Donald Trump tidligere fortalt, at det var ham og regeringens udsendte, der forhandlede sig frem til udvekslingen. Men ifølge Washington Post, havde den nordkoreanske diktator Kim Jong-un et krav, der skulle opfyldes først; USA skulle betale en såkaldt 'hospice-regning' på det, der svarer til 14 millioner danske kroner.

Ifølge avisen fik Donald Trump hospice-regningen overrakt af sin daværende udenrigsminster, Rex Tillerson. Og præsidenten gik angiveligt med til betale de mange penge.

Ved en domstol i USA fik forældrene Fred og Cindy Warmbier sidste år tilkendt 500 millioner dollar i (symbolsk) erstatning fra den nordkoreanske regering. Og i den forbindelse udtalte familiens advokat:

Her begraves Otto Warmbier i sin hjemby Wyoming, Ohio. Han døde i juni 2017 - seks dage efter hjemkomsten fra Nordkorea.

Nu anklages Donald Trump for at betale det, der svarer til 14 millioner kroner for at få Kim Jong un til at sende gymnasieeleven, Otto Warmbier hjem til USA. Ifølge forældrene blev Otto Warmbier tortureret ihjel af Kim Jong-un og dennes regering. »Jeg vælger at tro på Formand Kim,« sagde Trump efter sit andet topmøde med den nordkoreanske diktator i febrauar 2019.

»Otto Warmbier drog til Nordkorea som en stærk, sund, ung mand. Og han vendte hjem som en grøntsag. Det nordkoreanske regime slog Otto Warmbier ihjel.«

Officielt fastholder Nordkorea, at Otto Warmbier var overfølsom over for en medicin, han blev behandlet med. Og derfor mente regeringen her, at USA burde betale for hospice-behandlingen, før Warmbier kunne blev transporteret hjem.

Under sit andet topmøde i februar 2019 med Kim Jong-un udtalte Donald Trump:

»Formand Kim forsikrer mig, at han intet kendte til Otto Warmbiers behandling og tilstedeværelse i landet. Og jeg tror på ham.«

Her medvirker Otto Warmbiers forældre Fred og Cindy Warmbier til Donald Trumps anden store 'State of the Union'-tale i Washington D.C.. Siden er luften imellem Trump og Warmbier-forældrene blevet betydeligt koldere.

Denne udtalelse faldt ifølge avisen New York Times ikke i god jord hos forældrene, der tidligere havde rost Trump for dennes behandling af sagen.