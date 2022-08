Lyt til artiklen

100.000 frivillige nordkoreanske soldater stiller til tjeneste.

Det er ifølge russiske stats-tv meldingen fra den nordkoreanske diktator, Kim Jong-un, til Putin.

Det skriver New York Post, som dog ikke endeligt har kunnet bekræfte Nordkoreas udmelding, som dog er blevet delt på russisk stats-tv.

Soldaterne skal angivelig styrke Ruslands invasion af Ukraine, og på den statsejede Channel One i Rusland roser kanalens udenrigspolitiske ekspert, Igor Korotchenko, Nordkorea for deres store erfaring med modangreb og ødelæggelse af fjendens militærudstyr.

Det sker samtidig med, at Ukraine ifølge Reuters vil blive støttet med yderligere militærudstyr – blandt andet norskproducerede luftværnsmissiler og amerikanske pansrede redningskøretøjer.

Tilbuddet har ifølge Daily Mail fået Putin til at tilbyde korn og brændstof for de 100.000 soldater fra Nordkorea. Nordkorea tilbyder angivelig også arbejdere til at reparere skader fra krigen, som startede, da Rusland invaderede Ukraine.

De nordkoreanske soldater vil blive udsendt til de prorussiske separatister i henholdsvis Donetsk og Luhansk – steder, som den nordkoreanske diktator mener er uafhængige lande.

»Hvis Nordkorea udtrykker et ønske om at imødekomme sin internationale forpligtelse til at kæmpe mod Ukraines fascisme, så skal vi lade dem gøre det,« siger Igor Korotchenko på russisk stats-tv.

Rusland har gentagne gange påstået, at Ukraine er et fascistisk land – det har Rusland gjort som et led i at forsøge at legitimere invasionen af Ukraine, som har kostet tusinder af civiles liv.

Nordkorea var blandt bare fem lande i FN, som i februar stemte imod at fordømme invasionen.