Natten til lørdag har Nordkorea affyret flere kortdistancemissiler, skriver sydkoreansk nyhedsbureau.

Nordkorea har affyret flere kortdistancemissiler natten til lørdag dansk tid.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap på baggrund af en meddelelse fra Sydkoreas militær.

Militæret oplyser, at missilerne er blevet affyret fra byen Wonsan på Nordkoreas østkyst. Det er sket mellem klokken 9.06 og 9.27 lørdag morgen lokal tid.

Missilet er blevet affyret i retning mod Det Japanske Hav og skal være nået mellem 70 og 100 kilometer ud over havet.

Myndighederne i Nordkorea har endnu ikke kommenteret meldingen om missilaffyringen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sydkorea og USA "analyserer detaljerne" i forbindelse med affyringerne, oplyser militæret i en pressemeddelelse.

Missilaffyringerne er ifølge Reuters de første, siden Nordkorea i november 2017 affyrede et ballistisk missil med lang rækkevidde (ICBM), som er blevet anset som en trussel mod USA.

Efterfølgende har Nordkoreas leder, Kim Jong-un, erklæret, at han ikke længere vil afprøve atomvåben eller ICBM'er.

Nordkorea har dog siden da testet andre missiler, skriver Reuters.

Lørdagens missilaffyringer kommer ifølge nyhedsbureauet AP på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem Nordkorea og USA om en atomafrustning befinder sig i et dødvande.

Det seneste topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un blev tidligere i år afsluttet uden en aftale.

I slutningen af april skrev det nordkoreanske statsmedie, KCNA, at Kim Jong-un havde overværet en prøveaffyring af et nyt våben.

Der skulle være tale om en "ny type taktisk, fjernstyret våben", som også skulle være med kort rækkevidde.

Det var ifølge tænketanken Center for the National Interest i USA et tegn på, at Nordkorea er træt af manglende fleksibilitet fra USA i forhold til lempelse af sanktioner.

/ritzau/