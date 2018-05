Tre amerikanere tilbageholdt i Nordkorea er angiveligt overført til et hotel fra en arbejdslejr før topmøde.

Seoul. Tre amerikanske statsborgere, som er tilbageholdt i Nordkorea, er blevet flyttet fra en arbejdslejr til et hotel i udkanten af hovedstaden, Pyongyang.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Oplysningen kommer fra en aktivist, som hjælper familier til sydkoreanere, der er blevet bortført af Nordkorea.

Flytningen af de tre amerikanere fandt sted i begyndelsen af april efter ordre fra højere sted, siger Choi Sung-yong, som har oplysningen fra bekendte i Pyongyang.

- Vi kan ikke bekræfte gyldigheden af disse meldinger, siger en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium til nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig antyder USA's præsident, Donald Trump, at der meget snart kan ventes nyt om de tilbageholdte personer.

- Som alle er klar over, så har den tidligere administration længe bedt om at få de tre gidsler løsladt fra en nordkoreansk arbejdslejr, men til ingen nytte, skriver Trump i et tweet sent onsdag og tilføjer: "Mere følger".

Det er i forvejen kendt, at de to lande har samtaler om muligheden for en hjemsendelse af de tre personer.

Den ene af de tre amerikanere er kendt skyldig i spionage og idømt ti års fængsel.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Donald Trump skal efter planen mødes om få uger.

/ritzau/