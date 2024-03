Nikki Haley vil trække sig fra kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat til præsidentvalget i november.

Det ventes hun at gøre i en kort tale i byen Charleston i delstaten South Carolina onsdag klokken 10.00 lokal tid. Det er klokken 16.00 dansk tid.

Det siger kilder med kendskab til hendes planer til det amerikanske medie The Wall Street Journal. Det samme erfarer CNN og andre amerikanske medier.

Ifølge The Wall Street Journal vil hun ikke erklære sin støtte til Trump. Ofte peger kandidater, der trækker sig, ellers på en af de tilbageværende partifæller.

Men Haley vil opfordre Trump til at gøre sig fortjent til støtte fra de republikanske og uafhængige vælgere, der ellers støttede hende.

Beslutningen kommer efter Super Tuesday, hvor en række delstater har stemt til primærvalget.

Her vandt Haley blot én ud af 15 stater, der holdt republikanske primærvalg. Det var Vermont.

Resten vandt konkurrenten Donald Trump.

Inden da havde hun kun vundet et enkelt primærvalg, nemlig i delstaten Washington D.C.

Kandidaterne skal bruge 1215 delegerede for at vinde partiets nominering.

Efter valgresultaterne på Super Tuesday har Trump foreløbigt vundet 995 i alt. Haley står med 89.

Haley har ellers tidligere svoret at blive i valgkampen - også efter Super Tuesday.

Hun har sagt, at hun ville fortsætte gennem primærvalgene, indtil "den sidste person har stemt, fordi jeg tror på et bedre Amerika og en lysere fremtid for vores børn".

Haley var Trumps sidste modstander i kampen om at blive nomineret til Republikanernes præsidentkandidat.

Den endelige nominering sker til juli, hvor knap 2500 delegerede mødes til et nationalt konvent i Milwaukee i delstaten Wisconsin. Her skal de pege på, hvem de ønsker som kandidat.

På Super Tuesday bliver typisk omkring en tredjedel af de delegerede fordelt mellem kandidaterne.

Der er som regel stadig en vis spænding om, hvem der bliver partiernes præsidentkandidat.

Omvendt ender det ofte sådan, at partierne efter Super Tuesday som regel har en klar favorit, og at de resterende kandidater vælger at trække sig.

