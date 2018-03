Nervegiften, der forgiftede den russiske tidligere dobbeltagent Sergej Skripal, blev anbragt i datteren Julias bagage, før hun forlod Moskva.

Det formoder britiske efterretningstjenester ifølge anonyme kilder, som den velansete britiske avis The Telegraph har talt med.

Giftstoffet skulle angiveligt være imprægneret ind et stykke tøj eller noget kosmetik i en gave, som blev åbnet i Sergej Skripals hus i Salisbury i det sydlige Engand.

Antiterror-politiet og efterretningstjenesten MI5, der jagter de formodede angrebsmænd, tror altså ikke, at angrebet er udført af russere, der er rejst til Storbritannien.

Torsdag aften meddelte politiet i Wiltshire, at 131 personer kan have været i kontakt med den dødelige nervegift, og at der dagligt følges op på deres tilstand via telefonen. Politiet oplyste samtidig, at 46 personer har været på hospitalet, fordi de var bekymret efter hændelsen, og at mange af de i alt 24 afspærringer omkring steder, hvor spor af nervegiften er fundet, kan blive opretholdt i flere måneder.

Soldater, der er trænet i kemisk krigsførelse, er blevet udstationeret for at desinficere alle områder, der kan have været i kontakt med den dødelige nervegift. Der er udarbejdet en liste over de områder, der formodes at være påvirket, og man arbejder sig igennem den, så de alvorligste klares først. En kilde siger til The Telegraph, at hele Salisbury i princippet skal desinficeres, før man kan sige, at det er sikkert for offentligheden. Den engelske sundhedsstyrelse, Public Health England, insisterer dog på, at risikoen for offentligheden er lav.

Sergej Skirpal og datteren Julia er stadig indlagt på intensiv afdeling, og deres tilstand er stadig ganske kritisk. Storbritannien har svaret igen på angrebet ved at udvise 23 russiske diplomater.