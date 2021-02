Af uvisse årsager er Julia Navalnaja - "oppositionens førstedame" - fløjet til Tyskland fra Rusland.

Den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyjs hustru, Julia, er onsdag fløjet til Tyskland.

Det erfarer det tyske medie Spiegel.

Julia Navalnaja har støttet sin mands politiske karriere i mange år og kaldes ofte "oppositionens førstedame".

Selv om hun aldrig har ytret ønske om at gå ind i politik, har flere spekuleret i, at hun måske vil tage en mere fremtrædende rolle efter sin mands fængsling.

Ifølge Spiegels oplysninger er hun i Tyskland på et privat besøg.

Russiske medier skrev tidligere på dagen, at hun var flygtet ud af landet på grund af frygt efter mandens fængsling.

Hun skal være landet i lufthavnen i Frankfurt am Main onsdag aften.

Navalnyj fik tirsdag i sidste uge omgjort en betinget dom på tre og et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

Dommen fik han, efter at han var rejst tilbage til Rusland.

Det var første gang, at han vendte tilbage til sit hjemland, efter at han i august blev udsat for et nervegiftangreb i Rusland.

Navalnyj blev efter angrebet fløjet til Tyskland, hvor han fik behandling.

Efter fængslingen har der været en række store protester i Rusland.

USA, Storbritannien, Tyskland og EU har opfordret Rusland til med det samme at løslade Navalnyj.

Tidligere onsdag sagde Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, at yderligere sanktioner mod Rusland skal ramme de rette folk.

En russisk erhvervsorganisation har opfordret til, at personer, som er blevet udpeget som "udenlandske agenter" af myndighederne samt deres familiemedlemmer, skal være udelukket fra at stille op til politiske embeder.

Organisationen ønsker at undgå det, der skete i Hviderusland sidste år, udtaler den.

Her tog Svetlana Tikhanovskaja - hustru til en fængslet, fremtrædende oppositionspolitiker - over som oppositionsleder og gik op imod præsident Aleksandr Lukasjenko.

/ritzau/Reuters