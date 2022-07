Lyt til artiklen

»Den mand er en idiot.«

Sådan lød ordene fra den 21-årige mand Robert E. Crimo, da hans far søndag aften fortalte, at en 22-årig mand havde skudt og dræbt tre mennesker i et indkøbscenter i København.

Men knap et halvt døgn senere åbnede Robert selv ild mod en stor menneskemængde i Chicago og dræbte syv mennesker.

Ifølge gerningsmandens far, Robert Crimo Jr., havde han diskuteret skyderiet i København med sin søn knap 13 timer før skyderiet, hvor Robert havde kaldt gerningsmanden for »en idiot.«

»Han sagde, at 'den mand er en idiot.' Folk som ham forstærker modstanden mod våben«, lød det fra faren i et interview med The New York Post.

Masseskyderiet fandt sted i Highland Park, hvor Robert skød mod en parade, der blev afholdt i forbindelse med den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli.

Ifølge politiet affyrede Robert over 70 skud, og endte med at såre 47 personer.

Ifølge politiet havde den mistænkte bag masseskyderi mandag nær Chicago forklædt sig i kvindetøj. Billede af den formodede gerningsmand er fra et overvågningskamera. Highland Park Police Department/Reuters Vis mere Ifølge politiet havde den mistænkte bag masseskyderi mandag nær Chicago forklædt sig i kvindetøj. Billede af den formodede gerningsmand er fra et overvågningskamera. Highland Park Police Department/Reuters

Et angreb, han ifølge myndighederne havde planlagt i flere uger.

Desuden fortæller Crimo Jr., at han tre måneder inden skyderiet havde sponsoreret sin søns ansøgning om våbentilladelse, der gjorde det muligt for ham at købe fire skydevåben.

Det er på trods af, at myndighederne kort tid inden havde stemplet sønnen som »en klar og nærværende fare« efter en trussel om at dræbe medlemmer af sin familie.

Alligevel var faren overbevist om, at Robert kun ville bruge våbnene på skydebanen og kalde dem for »bare en samling.«

Crimo Jr. fortalte også, at sønnen selv havde bestilt og afhentet våbnene, og at han hver gang gennemgik et baggrundstjek.

Derfor mente Crimo Jr. heller ikke, at han kunne holdes ansvarlig for at have opmuntret sønnen til skyderiet.

Selv tager faren voldsom afstand til massakren og fortæller, at han er rasende på sin søn og håber, at han får en lang dom.