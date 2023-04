Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rupert Murdoch og flere bestyrelsesmedlemmer i Fox-bestyrelsen kan se frem mod et stort søgsmål i milliardklassen.

For flere af tv-kanalens aktionærer og udefrakommende virksomheder har rottet sig sammen og planlægger at lynche Murdoch og co. på baggrund af falske påstande om valgsvindel.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder Reuters og NBC News.

Aktionær Robert Schwarz hævdede i søgsmålet, der blev indgivet i Delaware Chancery Court, at direktørerne havde misligholdt deres pligt til at sikre, at Fox fulgte sine egne etiske standarder og undgik at beskadige dets omdømme.

I stedet forsøgte man at holde tilhængere, som hævede, der var sket valgsvindel i 2020, af den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, på skærmen.

»Fox vidste – fra bestyrelsen og nedad – at Fox News rapporterede falsk og farlig misinformation om præsidentvalget i 2020, men Fox var mere bekymret for kortsigtede seertal og markedsandele end for de langsigtede skader ved at undlade at fortælle sandheden,« sagde han i søgsmålet, hvor det ikke blev oplyst, hvor mange aktier han ejede.

Fox har endnu ikke udtalt sig i sagen.

I søgsmålet kræves der erstatning til selskabet fra Rupert Murdoch, hans søn og Fox-direktør Lachlan Murdoch samt bestyrelsesmedlemmerne Chase Carey, Roland Hernandez og Jacques Nasser. Der anmodes også om uspecificerede reformer af virksomhedsledelsen.

Robert Schwarz sagde, at bestyrelsens undladelse af at reagere på 'alarmklokkerne' udsatte tv-selskabet for bagvaskelseskrav fra to teknologivirksomheder.

De var ifølge Fox involveret i en sammensværgelse for at stjæle det amerikanske præsidentvalg fra Trump.

Tilsammen søger de to retssager fra Dominion Voting Systems og Smartmatic USA om erstatning på i alt 4 milliarder dollar, som svarer til lidt under 27 milliarder kroner.