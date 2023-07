Ukraine er i gang med at skrue op for modoffensiven.

Det skriver New York Times baseret på amerikanske efterretninger.

Udviklingen vækker bekymring i Rusland, og russerne melder da også om mere modstand på slagmarkerne. I samme ombæring lyder det dog, at der ikke er meget kvalitet at hente i Ukraines militære fremstød.

Men det er altså ikke hele sandheden. I hvert fald ikke, hvis man spørger oberstløjtnant og hovedlærer ved Krigsskolen i Norge, Palle Ydstebø.

»Interessant nok virker der til at være mere bekymring i de russiske analyser end i de vestlige,« siger han til TV 2 Norge.

Han peger på, at det er i syd og øst, at modoffensiven lige nu går hårdest for sig. Det er områder, som russerne gør meget for at forsvare.

»Siden oktober har Rusland befæstet disse områder med minefelter, barrikader og flere forsvarslinjer. Det er en hård vej for ukrainerne at tage.«

Der skal kæmpes hårdt for hver en fremrykning, men fremad kommer ukrainerne altså - i hvert fald ifølge de amerikanske efterretninger. Dette sker blandt andet med hjælp fra de amerikanske og europæiske kampvogne Bradley og Leopard 2, som USA og en række EU-lande har givet ukrainerne.