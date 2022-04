Den hovedmistænkte i Madeleine McCanns forsvinden er blevet sigtet i sagen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det skriver de på baggrund af en udtalelse fra en portugisisk anklager.

Der er tale om en tysk mand, som i de seneste år har været en af de mistænkte i sagen. Han er nu officielt hovedmistænkt.

Det tyske dagblad Bild skriver, at han var blevet gjort til en 'arguido' eller officiel mistænkt i sagen af ​​Portugal, hvilket normalt er forløberen for en decideret sigtelse.

De menes at have handlet inden for de sidste par dage, efter at det kom frem, at han kunne undgå sigtelser på grund af Portugals forældelsesfrist, som starter for alvorlige forbrydelser efter 15 år.

Sagen står til at blive forældet 3. maj.

En kilde har sagt til mediet, at 'de juridiske grunde for at gøre tyskeren til en 'arguido' omfatter det faktum, at han angiveligt tilstod over for en ven, at han havde snuppet Madeleine, og mobiltelefonoptegnelser placerede ham i Praia da Luz den nat, hun forsvandt.'

»Men det hænger åbenlyst sammen med, at de portugisiske myndigheder ønsker at holde deres muligheder åbne, når 15-års fristen nærmer sig,« lød det yderligere.

Tysk politi fortalte i 2020, at de efterforskede en tysk mand i sagen. Politiet i Tyskland har tidligere oplyst, at sagen bliver efterforsket som en drabssag.

Den mistænkte i Tyskland sidder i forvejen fængslet i en anden sag.

Portugals Attorney General's Office og landets Policia Judiciaria har endnu ikke givet en officiel kommentar.