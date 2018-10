Det var ikke alene USA's tidligere præsidenter Barack Obama og Bill Clinton og sidstnævntes hustru Hillary, som onsdag var mål for brevbomber.

Nu afslører CNN, at der også blev sendt et brev med et mistænkeligt indhold til Det Hvide Hus - den siddende præsidents residens i Washington.

Ergo blev der også sendt en brevbombe til præsident Donald Trump.

Også tv-stationen CNN og milliardæren George Soros, som er en af Demokraternes største økonomiske støtter, modtog en brevbombe med posten.

Den ungarskfødte forretningsmand, aktiehandler og forfatter George Soros modtog bomben i mandags.

De mistænkelige pakker indeholdt alle en et rør, som var fyldt med eksplosivt pulver.

Det vides endnu ikke, hvem afsenderen er, eller om en eller flere personer står bag brevbomberne.

Ingen af bomberne nåede frem til de prominente personer, de blev sendt til, idet de blev opsnappet af Secret Service inden da.

»Pakkerne blev straks identificeret under en rutinegennemgang af posten og blev håndteret sådan, som proceduren foreskriver. Modtagerne fik ikke pakkerne og var heller ikke i risiko for at modtage dem,« står der blandt andet i pressemeddelelsen fra Secret Service.

En omfattende efterforskning er nu i gang for at klarlægge, hvem der sendte bomberne.