Israelske styrker har lukket Jenin af og opsat checkpoints på ruter ind i byen, skriver Al Jazeera.

Ifølge mediet Al Jazeera er der forlydender om, at israelske styrker har trængt ind i byen Jenin på Vestbredden, der er besat Israel.

Mediet skriver, at israelske styrker har lukket byen af og opsat checkpoints på ruter, der fører ind i byen.

Hundredvis af israelske soldater er ifølge Al Jazeera involveret, ligesom også 50 pansrede køretøjer er en del af aktionen.

Mediet skriver, at der finder væbnede sammenstød sted. Mindst otte personer skulle være blevet såret.

Palæstinensisk Røde Halvmåne oplyser, at et af deres hold af sundhedsmedarbejdere er blevet tilbageholdt af israelske styrker. Styrkerne ville ikke lade sundhedspersonalet flytte en person med et skudsår i benet til hospitalet.

Palæstinensisk Røde Halvmåne er en humanitær organisation under Internationalt Røde Kors og Røde Halvmåne.

Senere har organisationen oplyst, at patienten er blevet anholdt, skriver avisen The Guardian.

Christos Christou, der er international præsident for Læger uden Grænser, befinder sig ifølge The Guardian i Jenin.

Han siger, at den israelske hær har foretaget en "indtrængen på flygtningelejren i Jenin".

I en video offentliggjort på det sociale medie X siger Christou, at han har været fanget på Khalil Suleiman-hospitalet i flere timer, mens israelske styrker har "udført aktioner i Jenin-lejren".

Søndag lød det, at otte personer var blevet dræbt på Vestbredden i løbet af 24 timer. Det oplyste sundhedsministeriet under Det Palæstinensiske Selvstyre. De fleste ofre skal være blevet dræbt i Jenin.

Selvstyret hævder, at israelske styrker, der arbejder i det besatte område, skød fem personer i byen.

Ifølge det palæstinensiske nyhedsbureau Wafa stormede israelske styrker Jenin "fra flere retninger, affyrede skud og omringede hospitaler og hovedkvarteret for Røde Halvmåne."

Israel erobrede Vestbredden fra Jordan i 1967 og har besat området lige siden. Jordan havde erobret det i den arabisk-israelske krig i slutningen af 1940'erne og annekterede derefter området.

