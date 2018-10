Mindst otte personer er blevet dræbt under et skyderi i en synagoge i den amerikanske storby Pittsburgh i delstaten Pennsylvania, meddeler flere medier. Den formodede gerningsmand er pågrebet.

Det er den lokale tv-station KDKA, som meddeler, at mindst otte har mistet livet, da en gerningsmand åbnede ild under en gudstjeneste.

Antallet er dog endnu ikke bekræftet fra politiets side, som blot bekræfter, at der er 'flere døde og sårede'.

Samtidig beretter en anden lokal-tv-station, WPXI, at tre politifolk har pådraget sig mindre kvæstelser.

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78 — Stephen Banfield (@coachtvnews) October 27, 2018

»Vi har tre betjente, der er blevet skudt, og på dette tidspunkt har vi ikke flere oplysninger, da vi stadig er ved at rydde bygningen,« siger en talsmand for politiet ifølge Sky News.

Ifølge tv-stationen WPXI er den mistænkte gerningsmand, en 46-årig hvid mand med skæg, pågrebet. Det bekræfter politiet ifølge tv-stationen. Han skal være såret af skud fra politiet.

Ifølge øjenvidner på stedet gik den bevæbnede mand ind i synagogen, hvor han skød om sig - og også efter politiet, som derfor måtte bruges deres biler som skjolde.

Synagogen var fuld af mennesker, der deltog i lørdagens gudstjeneste, som fandt sted klokken 10 lokal tid.

Billeder fra de lokale tv-stationer viser, hvordan politiet omringede synagogen bevæbnet med rifler og iført hjelme og andet taktisk udstyr. Politibiler blokerer flere gader omkring synagogen, mens ambulancer også holder klar.

På Twitter opfodrer lokale myndigheder til, at man holder sig væk fra området omkring synagogen.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

USAs præsident Donald Trump opfordrer også alle i området til at holde sig indendøre.

'Det ser ud til, at der er flere dræbte. Pas på den aktive gerningsmand. Gud velsigne alle,' skriver han på Twitter.

Politiet i Pittsburgh oplyser til KDKA, at der er modtaget opkald fra personer inde i synagogen, der tilsyneladende har barrikaderet sig.

Synagogen ligger i den historiske jødiske bydel Squirrel Hill.

BREAKING: HEAVY POLICE ACTIVITY AT TREE OF LIFE SYNAGOGUE IN SQUIRREL HILL pic.twitter.com/nHIPehF3ar — Chris Lovingood WTAE (@CLovingoodWTAE) October 27, 2018

Efter skyderiet har politiet i New York City ifølge CBS News valgt at hæve sikkerhedsniveauet omkring synagoger og andre jødiske lokationer i millionbyen.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available. — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 27, 2018

Opdateres...