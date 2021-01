Præsident Donald Trump ville nok ikke indsætte Nationalgarden mod sine egne tilhængere, antyder en embedsmand.

Det var vicepræsident Mike Pence, og ikke præsident Donald Trump, der gav ordre om at indsætte Nationalgarden under uroligheder ved USA's Kongres onsdag.

Det skriver The New York Times.

1100 medlemmer af forbundshovedstaden Washington D.C.'s nationalgarde og 650 medlemmer af delstaten Virginias nationalgarde blev onsdag aften mobiliseret for at hjælpe de føderale politimyndigheder med at dæmme op for urolighederne.

Embedsmænd fra Trump-administrationen og forsvarsministeriet, Pentagon, oplyser til avisen, at det var vicepræsident Mike Pence, ikke præsident Donald Trump, der gav ordre til at indsætte Nationalgarden.

Fungerende forsvarsminister Chris Miller fortæller, at han koordinerede indsatsen med vicepræsident Mike Pence og kongresledere. Ministeren nævner ikke noget om nogen kontakt med præsident Donald Trump.

Det er uklart, hvorfor Trump, som fortsat er øverstkommanderende for USA's militær, ikke selv gav ordren.

En unavngiven embedsmand fra Trumps administration siger til avisen, at det kan skyldes, at præsidenten ikke ville mobilisere Nationalgarden mod sine egne tilhængere.

Nationalgarden blev indsat efter anmodning fra borgmesteren i Washington D.C., som bad om hjælp til at få styr på situationen, efter at Trump-tilhængere var trængt ind i kongresbygningen.

Også det føderale forbundspoliti, FBI, sendte betjente til området for at hjælpe.

Timer efter at kongresbygningen var blevet stormet, og der igen var faldet ro på, er medlemmer af Kongressen mødtes igen for at godkende Joe Bidens valgsejr.

Kongresmedlemmerne var tidligere onsdag blevet evakueret fra kongresbygningen og bragt til en nærliggende militærbase under urolighederne.

Netop vicepræsident Mike Pence var den første, der tog ordet, da Kongressen samledes igen onsdag klokken 20.00 lokal tid.

- I vandt ikke. Vold vinder aldrig, sagde Pence om de demonstranter, der stormede kongresbygningen.

/ritzau/