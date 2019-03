En ung mand sidder sammenbøjet på et stengulv. Han er bundet på hænder og fødder med en jernkæde. En ukendt person sigter på hans pande med en pistol.

Nej, det er ikke et billede fra en terrororganisation. Fotoet stammer fra en Libyen, hvor migranter angiveligt udsættes for grusom tortur, efter at de har fået afslag på asyl i Europa.

Den britiske tv-kanal Channel 4 har indsamlet billeder og videoer, som skulle dokumentere de uhyrlige forhold i migrantlejrene i Libyen, hvor menneskesmuglere og militser udnytter de strandede migranters skæbne til at presse penge ud af deres familier.

»De bliver filmet, mens menneskehandlerne ringer til deres mor og far. De bliver tortureret, så de skriger, og forældrene får at vide, at de skal betale store summer for at få deres barn tilbage,« fortæller den italienske advokat Giulia Tranchina til Channel 4.

En af videoerne viser en ung migrant, som får hældt brændende varm, flydende plastik over sig, mens han ligger og vrider sig i smerte på gulvet.

På en anden video piskes en migrant under fødderne. En stenblok sørger for, at offeret ikke kan undslippe den grusomme tortur.

»Jeg har mødt flere klienter, der er dækket af ar og alvorligt traumatiserede. Teenagere, der er blevet tilbageholdt i to-tre år, hvorefter de blev sendt tilbage, hvor de kom fra,« forklarer Giulia Tranchina.

Channel 4 viser i en video på Twitter billeder og video af den behandling, migranterne udsættes for. Vi advarer om stærke billeder.

Shocking footage has emerged of migrants being tortured in Libyan detention camps set up with EU money to stop them reaching European waters.



Warning: this report contains distressing images from the start. pic.twitter.com/rRqvsc8i8C — Channel 4 News (@Channel4News) 27. februar 2019

Ifølge Amnesty International ved de europæiske regeringer godt, hvad der foregår migrantlejrene.

Men af politiske årsager gør de intet for at stoppe overgrebene.

»Situationen bliver helt klart udnyttet af europæerne. Topprioriteten for de europæiske regeringer er at stoppe flygtninge og migranter, før de krydser Middelhavet og ankommer til Europa. Men de gør intet for at stoppe bruddet på menneskerettighederne i Libyen,« siger observatør i Amnesty International, Matteo Debellis.

Generalsekretær ved Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach er ikke overrasket over de voldsomme billeder, Channel 4 har offentliggjort.

I et interview med Jyllands-Posten fortæller han, at Europa ikke har en migrantionskrise, men snarere en beskyttelseskrise.

»I stedet for at fokusere så ensidigt på at stoppe migranter med at komme til Europa bør man fokusere på at beskytte disse mennesker. Det er nødvendigt for at skabe varige løsninger,« siger Christian Friis Bach til Jyllands-Posten.

En kilde i Europa-Kommissionen skriver i et svar til Channel 4, at:

'Vores arbejde i Libyen har altid handlet om at redde liv, beskytte folk, bekæmpe menneskesmugling og hjælpe udsatte migranter.'

Herunder kan du se hele Channel 4's nyhedsindslag. Vi advarer igen om voldsomme billeder.