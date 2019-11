Den tidligere borgmester i New York City Michael R. Bloomberg vil i denne weekend muligvis annoncere sit kandidatur som præsidentkandidat for Demokraterne.

Det oplyser personer med indsigt i Bloombergs overvejelser til avisen The New York Times.

En rådgiver oplyser, at den velhavende forretningsmand i flere uger har overvejet, om han skal udfordre de mange andre kandidater, som kæmper om at blive Demokraternes kandidat til præsidentvalgt i november 2020.

Bloomberg har ifølge rådgiveren endnu ikke truffet en endelig beslutning. Men han har sendt medarbejdere til Alabama for at indsamle de underskrifter, som er nødvendige for at kunne deltage i delstatens primærvalg.

Fredag udløber tidsfristen for formelt at melde sit kandidatur til at stille op til primærvalget i Alabama, der finder sted i marts 2020.

