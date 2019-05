Ifølge The Times vil Theresa May blive på premierministerposten, indtil hendes efterfølger er fundet.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, ventes fredag at annoncere, at hun træder tilbage.

Det skriver den britiske avis The Times uden at citere nogen kilder.

The Times skriver videre, at May vil fortsætte på posten, indtil hendes efterfølger er fundet.

Det skal ske via en totrins-proces, der skal munde ud i to endelige kandidater, som 125.000 konservative partimedlemmer kan stemme om.

Spekulationerne om Theresa Mays afgang har inden for det seneste døgn spredt sig i et voldsomt tempo blandt medier og politikere.

Det skyldes, at May onsdag præsenterede et revideret forslag til en brexitaftale, som hun vil have parlamentet til at godkende.

Den plan har parlamentet tre gange tidligere nedstemt, og mange modstandere har været i hendes eget konservative parti.

Nu gør hun et fjerde forsøg. Men det nytter ikke noget, lyder det fra oppositionen og de samme modstandere i hendes eget parti.

May mistede onsdag aften sin parlamentsminister, Andrea Leadsom. Hun mener, at Theresa May har ført en forkert politik over for modstanderne i hendes konservative parti.

Formanden for den magtfulde gruppe af konservative, som kalder sig 1992 Comittee og hvis støtte er afgørende for enhver konservativ premierminister, oplyser samtidig, at May torsdag planlægger at føre valgkamp på den britiske valgdag til Europa-Parlamentet.

Mays allierede derimod mener, at hun vil annoncere sin afgang efter et møde med formanden for 1992 Comittee, sir Graham Brady. Det skriver The Times.

/ritzau/