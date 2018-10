Pundet stiger på nyheden om, at premierminister May sikrer britiske finansfirmaer stilling i EU efter brexit.

Den britiske premierminister, Theresa May, og EU har indgået en foreløbig aftale om britiske finansselskabers adgang til europæiske markeder efter brexit.

Det oplyser unavngivne kilder i den britiske regering til avisen The Times.

Aftalen, der altså endnu ikke er bekræftet officielt af hverken regeringen i London eller af EU i Bruxelles, omfatter "alle aspekter af et fremtidigt partnerskab om finansielle services samt udveksling af data".

Det skriver avisen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Aftalen om britiske finansvirksomheders adgang til europæiske markeder er betinget af, at den britiske lovgivning på området er nogenlunde afstemt med EU's love og regler for finansielle virksomheder.

Opgaven med at få en endelig aftale på plads er lagt i hænderne på Theresa Mays EU-seniorrådgiver, Oliver Robbins. Han fortsætter forhandlingerne i Bruxelles, fremgår det af The Times.

Umiddelbart efter at nyheden kom til de internationale valutamarkeders kendskab natten til torsdag dansk tid, steg det britiske pund med op til 0,5 procent i forhold til den amerikanske dollar.

Storbritannien forlader efter planen EU i slutningen af marts næste år.

Med under fem måneder til skilsmissen er Theresa May og hendes konservative regering under et stigende pres fra erhvervsledere, som kræver klarhed over, hvilke betingelser og handelsaftaler der kommer til at gælde efter brexit.

/ritzau/