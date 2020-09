Svetlana Aleksijevitjs svenske oversætter siger, at maskerede mænd dukkede op foran forfatterens hjem.

Den svenske avis Göteborg-Posten skriver, at den har modtaget oplysninger om, at maskerede mænd er mødt op foran forfatteren og nobelprismodtageren Svetlana Aleksijevitjs hjem i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Det ser ud, som om forfatteren er blevet bortført, siger hendes svenske oversætter, Kajsa Öberg til avisen.

Det kan hendes svenske forlægger, Ola Wallin, ikke bekræfte.

- Jeg har ikke fået bekræftet, at hun er bortført, men at mænd med sorte masker kom. Så det er meget, meget muligt, at hun er blevet bortført, siger han.

Den hviderussiske nyhedstjeneste tut.by skriver ifølge de svenske medier, at der onsdag morgen kørte sorte diplomatbiler op foran hendes hjem, men at Aleksijevitj ikke åbnede sin dør.

Nyhedsbureauet Interfax skriver ifølge TT, at den 72-årige forfatter, der modtog Nobels litteraturpris i 2015, ikke har nogen planer om at forlade landet.

Øjenvidner og blandt andet pressetjenesten Babaryko kunne i timerne forinden bekræfte, at maskerede mænd havde ført det førende oppositionsmedlem Maxim Znak væk fra sit kontor i Minsk, skriver AFP.

/ritzau/