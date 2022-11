Lyt til artiklen

Donald Trump er ved at køre sig selv i stilling til præsidentposten.

For natten til onsdag, dansk tid, annoncerede den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, at han ville stille op til det næste præsidentvalg.

Men markante skikkelser har vendt ham ryggen. Blandt andet har milliardæren Ronald Lauder valgt at trække sin økonomiske støtte til Donald Trump. Det skriver New York Post.

Ronald Lauder donerede tilbage i 2019 100.000 dollar til Det Republikanske Parti, hvilket svarer til lidt over 700.000 kroner.

Donald Trump og Ronald Lauder. Foto: DON EMMERT Vis mere Donald Trump og Ronald Lauder. Foto: DON EMMERT

Men også milliardæren Andy Sabin vil trække stikket. Ved Trumps seneste forsøg på at indtage det ovale kontor donerede han 120.000 dollar. Det svarer til lidt over 850.000 kroner.

Det oplyste han også til New York Post dagen efter Donald Trump offentliggjorde sit kandidatur.

»Jeg vil ikke give ham så meget som en øre. Jeg er ligeglad med ham. Trump gør intet godt for mit liv. Mine forretninger klarer sig bedre uden ham,« siger Andy Sabin til New York Post.

Men også milliardæren Stephen Schwarzman tager afstand til Trump. Han donerede i 2020 tre millioner dollar til Donald Trump-projektet 'America First Action'.

Men det er muligvis ikke en økonomisk hovedpine, som Donald Trump skal forholde sig til.

For den genvalgte guvernør i Florida Ron DeSantis står blandt bookmakernes favorit til at blive præsident blandt Republikanerne, når amerikanerne om to år igen skal til stemmeurnerne.

Det er en vurdering, som Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, godt kan se logikken i.

»Det er tidligt at sige, men Trumps chancer er blevet meget forringet af midtvejsvalget i sidste uge, fordi mange af de kandidater, som han støttede, endte med at tabe,« siger han.