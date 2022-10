Lyt til artiklen

Et billede af et stjålet pas.

Det var angiveligt det, der fik efterforskere hos norsk politi til at rette søgelyset mod en mand i 30erne, der nu er blevet sigtet i den opsigtsvækkende sag om det formodede drab på milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen.

Det skriver VG.

I slutningen af september kom det frem, at en mand i 30erne var blevet sigtet for medvirken til drabet på Anne-Elisabeth Hagen, der på mystisk vis forsvandt fra sit hjem i en forstad til Oslo tilbage i oktober 2018.

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Hun var 68 år, da hun forsvandt. Foto: Privat Vis mere ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Hun var 68 år, da hun forsvandt. Foto: Privat

Det kom samtidig frem, at manden har været sigtet i sagen siden sommeren, men at det indtil nu havde været holdt hemmeligt.

Derudover har det været småt med oplysninger om, hvad der ledte politiet på sporet af manden – men nu oplyser det norske medie VG, at det skyldes, at der blev fundet et billede af et helt særligt stjålet pas på en computer, der kan tilknyttes ham.

Ifølge VG blev manden efterforsket af Økokrim, som er en enhed i politiet, der undersøger sager om økonomisk kriminalitet.

I forbindelse med efterforskningen beslaglagde man blandt andet en computer.

Her ses milliardæren Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi Vis mere Her ses milliardæren Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi

Da de gennemgik computerens data, fandt de et billede af et stjålet pas.

Et stjålet pas, der tilhørte den norske mand Ole Henrik Golf, som har fået sine oplysninger misbrugt i flere sager. Herunder af en eller flere gerningspersoner i den snart fire år gamle sag om Anne-Elisabeth Hagen.

Blandt andet blev hans personoplysninger brugt til at oprette en e-mail-adresse – i hans navn – som derefter blev brugt til at oprette konti på flere kryptovalutabørser, der har været centrale for efterforskningen af den opsigtsvækkende kidnapningssag.

Efter at Økokrim – ifølge VGs oplysninger – faldt over billedet af det stjålne pas, sendte de oplysningerne videre til Øst Politidistrikt, som leder efterforskningen af Hagen-sagen.

Siden har politiet undersøgt sagen, og man mener nu, skriver det norske medie, at kunne knytte det stjålne pasbillede til manden.

Hverken politiet eller mandens forsvarsadvokat ønsker dog at kommentere VGs oplysninger. Både politiet og advokaten henviser til, at man har tavshedspligt.

Den sigtede mand, der ifølge VG tidligere er kendt af politiet, nægter sig skyldig.

Også Anne-Elisabeth Hagens ægtemand, milliardæren Tom Hagen, og en anden person er sigtet i sagen.