En mand har angrebet flere politibetjente med en kniv i den franske havneby Marseille.



En betjent er blevet såret under angrebet, og manden er nu blevet skudt. Det skriver AFP.

Ifølge Le Parisien er manden afgået ved døden, efter han blev ramt af skud.

Angrebet fandt ifølge det franske medie sted omkring klokken ni ved Den Gamle Havn i Marseille, da manden angreb tre politibetjente. Det fortæller sikkerhedsassistenten for det kommunale politi i Marseille, Yannick Ohanessian, til AFP.

Ifølge France 3 ville manden udføre sit angreb inde på den kommunale politistation.

Politiet forsøgte ifølge mediet at afværge situationen ved at affyre at varselsskud.

Gerningsmanden fortsatte dog sit angreb og nåede at skade en politibetjents håndled med kniven, inden han blev skudt.

Motiverne for hans handling er ukendte på nuværende tidspunkt. Den gamle havnesektor i Marseille er i øjeblikket afspærret.