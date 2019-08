»Vores præsident Donald Trump er bange for stærke kvinder.«

Sådan siger den populære amerikanske tv-værtinde Mika Brzezinski i MSNBC-programmet 'Morning Joe', som hun styrer sammen med ægtemanden, det forhenværende republikanske kongresmedlem, Joe Scarborough.

I programmet tirsdag morgen nævnte hverken Scarborough eller Brzezinski Mette Frederiksens navn i den forbindelse.

Men værtsparrets forklaring på Donald Trumps uventede aflysning af statsbesøget i Danmark, var alligevel klar:

»Det har ikke noget med Grønland at gøre. Præsidenten er klemt op i et hjørne. Han bliver bange. Og så gemmer han sig,« fastslog Joe Scarborough.

Og MSNBC er ikke det eneste amerikanske medie, der ikke tror på 'Grønlands-forklaringen'.

»Det her handler i virkeligheden om økonomi og våben-lovgivning,« siger CNN-værten Kate Bolduan således i programmet 'At This Hour'.

Som resultat af Donald Trumps handelskrig med Kina går der iblandt både amerikanske og internationale eksperter således rygter om en kommende økonomisk nedtur. Og ifølge CNN er Trump ganske enkelt nervøs for sine genvalgs-chancer ved valget til næste år.

Ifølge både New York Times og Washington Post har Trump-regeringen derfor overvejet diverse skattelettelser. Og samtidig opfordrer præsidenten til en ekstraordinær renteskænkning, der kombineret med skattelettelsen kan forhindre eller ifølge Wall Street Journal i det mindste udskyde en eventuel økonomisk krise.

Ligefør Donald Trump natten til onsdag tweetede, at han havde udsat sit besøg i Danmark, var det i den amerikanske presse sevet ud, at præsidenten efter samtaler med ledelsen af den amerikanske våbenloge NRA igen havde skiftet mening om eventuelle ændringer i den amerikanske våbenlovgivning.

Efter to masseskyderier i hhv El Paso og Dayton, Ohio, hvor i alt 33 personer mistede livet, svor Trump ellers tidligere på måneden, at både han, demokraterne og republikanerne nu var enige om intensiveret baggrundundersøgelse i forbindelse med fremtidige våbenkøb.

Men efter pres fra våbenlogen nægter præsidenten nu ifølge både MSNBC og CNN at ændre den eksisterende våbenlovgivning.

I anledning af 80-årsdagen for begyndelsen af Anden Verdenskrig vil Donald og Melania Trump stadig besøge Polen. Men besøget hos Dronning Margrethe II er nu udsat på ubestemt tid.

»Jeg hader at sige det. Men det bedste den danske ledelse nu kan gøre, at at tie stille. Det er fristende at råbe og fordømme præsidentens opførsel. Det er der god grund til. Men på lang sigt er stilhed bedre. Som bekendt har Donald Trump svært ved at fokusere på én ting ad gangen. Og der er god grund til at tro, at hans opmærksomhed snart vil blive opslugt af andet. Og han vil glemme alt om Danmark og Grønland,« siger den amerikanske journalist og radiovært Stephen Henderson til B.T..

I den forbindelse er det måske også bedst ikke at nævnte eks-præsident Barack Obamas besøg i Danmark i slutningen af september.