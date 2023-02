Lyt til artiklen

En lufthavn i den russiske by St. Petersborg har midlertidigt lukket ned for flyvninger.

Årsagen er indtil videre uklar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som henviser til en udtalelse fra myndighederne, ifølge VG.

Der har været forlydender om observationer af et objekt i luftrummet i området – men de forlydender er indtil videre ikke bekræftet af officielle kilder.

Der er tale om den internationale lufthavn Pulkovo i St. Petersborg i Rusland.

Flere russiske indenrigsflyvninger på vej til lufthavnen er ifølge svenske Omni blevet nødt til at vende om i luften.

Ifølge Reuters drejer det sig om mindst fem fly.

Nedlukningen af lufthavnen sker to dage efter, at et russisk overvågningsfly blev ødelagt af angrebsdroner på landjorden i Belarus, skriver Dagbladet.

Den belarusiske modstandsbevægelse og opposition hævder at have stået bag.

Det skal nævnes, at det ikke vides, om der er en sammenhæng.