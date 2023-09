En sommernat i den russiske landsby Derevyannoe udspillede et mareridt sig.

Et mareridt, som to børn efter sigende med nød og næppe slap væk fra ved at flygte gennem et vindue.

For den nat gik to russiske mænd – hvoraf den ene netop skulle være vendt hjem efter at have tjent ved fronten på de ukrainske slagmarker – angiveligt amok og endte med at tage livet af i alt seks personer.

Det skriver det britiske medie Sky News, som har besøgt landsbyen, der ligger i det nordvestlige Rusland.

Der har de mødt kvinden Irina Zhamoidina, hvis bror og far var blandt de to mænds ofre.

Til Sky News fortæller hun, hvordan de mistænke gerningsmænd – som begge er tidligere straffefanger – den 1. august brød ind i det hus, hvor hendes bror, Artyom Tereschenko, boede.

På det tidspunkt var deres 71-årige far, Vladimir, også til stede, og de to familiemedlemmer blev begge stukket ihjel, før gerningsmændene satte ild til ejendommen.

Artyom Tereschenkos to børn på henholdsvis ni og 12 år formåede at flygte gennem et vindue, hvorefter de slog alarm, fortæller Irina Zhamoidina til Sky News.

Derefter fortsatte de to gerningsmænd med at gå ned ad vejen til et andet hus, hvor de dræbte de fire personer, der boede der. Tre mænd og en kvinde.

Den brutale sag ligger sig ifølge Sky News i slipstrømmen af rapporter om, hvordan tidligere russiske straffefanger – som blev rekrutteret af enten Wagner-gruppen eller den russiske hær til at tjene i krigen i Ukraine – spreder skræk og rædsel, efter de er vendt hjem.

Særligt sidste år satte Wagner-gruppen ind for at rekruttere soldater i landets fængsler – og de indsatte blev lovet deres frihed, hvis de overlevede et halvt år under krigen.

Og det var uanset, hvad de sad inde for. Om det var drab, overgreb, vold, røveri eller andet.

En af de mænd, der er anholdt i sagen om de seks drab i landsbyen Derevyannoe, er ifølge Sky News den 37-årige Igor Sofonov, som havde tre år tilbage af en dom for tyveri, røveri og mordforsøg, da han blev rekrutteret direkte fra fængslet af Ruslands forsvarsministerium og sendt til Ukraine.

»Jeg mener, at enhver, der har været i fængsel, selv hvis han har været i krig, bør sendes tilbage, når han er færdig og har begået så alvorlige forbrydelser,« siger Irina Zhamoidina til Sky News:

»De burde ikke leve blandt os, for sager som denne sker.«

Det er langt fra den eneste af den slags sager, skriver det britiske medie.

I byen Krasnodar sidder eksempelvis en tidligere indsat, der blev rekrutteret af Wagner, varetægtsfængslet for at have dræbt to personer, der var på vej hjem fra arbejde. Og i Novy Burets er en Wagner-rekrutteret fange sigtet for at have dræbt en ældre dame under en druktur.