Premierminister for Storbritannien, Liz Truss vil lave en U-vending og droppe sine nyfremlagte skatteplaner for personer med højere indkomster.

Det skriver Sky News.

Planerne gik ud på, at dem med høj indkomst kunne se frem til skattelettelser.

I går fortalte Liz Truss ellers til BBC, at hun var forpligtet til at holde sig til planen, om at afskaffe 45 % topskatten.

Downing Street har været udsat for en bittert modreaktion mod politikken – som kun ville gavne de rigeste 1 % – inklusiv tidligere ministerministre Michael Gove og Grant Shapps.

Finansminister Kwasi Kwarteng sendte chokbølger gennem de finansielle markeder, da han i sidste måned lancerede en plan for et minibudget med sænkede skatter - heriblandt en nedsættelse af marginalskatten for de rigeste, som skulle nedsættes fra 45 procent til 40 procent.

»Jeg tror, ​​at Kwasi Kwarteng (finansministeren, red.) var nødt til at gøre det, fordi faktum er, at man ikke kan sige, at der er masser af svære beslutninger, og at folk bliver nødt til at tage smerte for at hæve vækstraten og samtidig tilbyde denne særlige skattenedsættelse, der hjælper de mest velhavende medlemmer af vores samfund,« siger David Willetts, der er tidligere minister.

»Jeg tror, ​​han kunne mærke, at presset voksede, og han har gjort det rigtige.«