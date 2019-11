To uger efter premierminister trådte tilbage efter voldsomme protester har Libanon fundet ny regeringsleder.

Tidligere finansminister Mohammad Safadi er blevet udpeget som ny premierminister i Libanon.

Det rapporterer det libanesiske medie LBCI ifølge Reuters.

For godt to uger siden valgte den daværende premierminister, Saad al-Hariri, at træde tilbage fra posten efter en periode med voldsomme protester.

Demonstrationerne er fortsat i Libanon efter al-Hariris afgang.

Tirsdag blev en mand skuddræbt i hovedstaden, Beirut, efter at den libanesiske hær havde åbnet ild mod demonstranterne.

Det var det andet dødsfald under de voldsomme protester, der har præget store dele af landet den seneste måned.

Demonstranterne er utilfredse med regeringen og det politiske system i Libanon. De har krævet, at der dannes en ny, teknokratisk regering.

Samtidig har de krævet, at der sættes en stopper for det sekteriske system, hvor poster bliver besat efter tilhørsforhold til religiøse grupper.

Den libanesiske tv-station MTV oplyser, at både al-Hariri, der er landets mest fremtrædende sunnimuslimske politiker, og flere shiitiske toppolitikere står bag Mohammad Safadi som ny leder.

Ifølge mediet vil den kommende regering bestå af en blanding af politikere og teknokrater.

