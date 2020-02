Ifølge ekspert er et lækket dokument det hidtil stærkeste bevis for, at Kina forfølger muslimsk mindretal.

Et lækket dokument viser, hvordan Kina overvåger og kontrollerer muslimske uighurer. Det skriver det britiske medie BBC.

Dokumentet indeholder personlige informationer om flere end 3000 individer i den kinesiske Xinjiang-provins.

Herunder oplysninger om hvor ofte de beder, hvilket tøj de iklæder sig, hvem de har kontakt med, og hvordan deres familiemedlemmer opfører sig.

Samtidig indeholder dokumentet på baggrund af oplysningerne en vurdering af, hvorvidt personerne skal befinde sig på de såkaldte "genopdragelseslejre".

I oktober afslørede lækkede dokumenter ifølge flere britiske medier, at det kinesiske styre systematisk hjernevasker op mod en million af muslimerne i disse lejre.

Kina afviser blankt, at landet har gjort noget forkert. De kinesiske myndigheder har fastholdt, at der bliver tilbudt frivillig uddannelse og træning i lejrene.

Det nye dokument kommer ifølge BBC fra den kilde i Xinjiang-provinsen, som også stod bag de tidligere lækkede dokumenter.

Det nye dokument virker troværdigt. Det mener Adrian Zenz, der er en af verdens førende eksperter i Kinas politik i Xiangjian-provinsen. Han er seniorforsker ved organisationen Victims of Communism Memorial Foundation i Washington.

Han mener, at dokumentet er det "hidtil stærkeste bevis" for Kinas forfølgelse af uighurerne.

- Dette bemærkelsesværdige dokument er det hidtil stærkeste bevis for, at Beijing aktivt forfølger og straffer normale praksisser fra traditionelle religioner, siger han til BBC.

Eksempelvis viser oplysningerne om en 38-årig kvinde, at hun blev sendt til en lejr på baggrund af én central oplysning. Det var, at hun havde båret tørklæde for nogle år siden.

Det er ifølge BBC et af flere eksempler på, at individer sendes i lejrene på baggrund af tidligere hændelser.

Andre er blevet sendt i lejr, fordi de har ansøgt om et pas. Andre idømmes samme skæbne, fordi de har besøgt hjemmesider fra andre lande.

Lejrene i Xinjiang er blevet etableret over de seneste tre år. Ifølge det kinesiske styre skal de modvirke religiøs ekstremisme og terroraktivitet.

