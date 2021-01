En kvinde, som blev ramt af skud affyret af en betjent under uroligheder i Kongressen, er død, oplyser kilder.

En kvinde, som onsdag blev ramt af skud under uroligheder ved Kongressen i USA, er død. Det oplyser flere politikilder ifølge NBC News.

Ifølge NBC News blev Kvinden ramt af skud affyret af en politibetjent i forbindelse med, at tilhængere af præsident Donald Trump trængte ind i kongresbygningen.

Det bliver afvist af public service-mediet NPR. Mediet skriver med henvisning til politikilder, at det endnu er uvist, hvem der skød kvinden.

Der er også uklart, om kvinden deltog i optøjerne inde i bygningen. Hendes identitet er endnu ikke offentliggjort.

Yderligere mindst en person meldes at være kommet alvorligt til skade under urolighederne ifølge CNN.

Der er tale om en 24-årig mand, som fra over ti meters højde faldt ned fra et stillads, han var kravlet op på ved kongresbygningen. Manden er i kritisk tilstand blevet bragt til et hospital, rapporterer tv-stationen.

/ritzau/