Det er hårde tider for kryptobranchen og de personer, som har tjent styrtende på den.

Sidste år kollapsede handelspladsen FTX, og dens stifter, Sam Bankman-Fried, mistede langt størstedelen af sin formue og blev anholdt.

Nu er endnu en af kryptoens lykkeriddere havnet i uføre. Denne gang er der tale om 23-årige canadiske Aiden Pleterski, som er selvudnævnt 'krypto-konge'.

Han er i dag erklæret bankerot. Investorer gav ham 276 millioner kroner til at investere i kryptovaluta, men kun to procent af dette beløb blev investeret. I stedet brugte han over 100 millioner kroner på sig selv, der gik til dyre biler, privatfly og luksusferier.

De over 750 siders retsdokumenter kommer dog også med nye detaljer om en dramatisk sag, som udspillede sig i slutningen af 2022. Det skriver CTV News Toronto.

Nemlig at Aiden Pleterski, ifølge hans far, i december blev bortført og tortureret i flere dage. Kidnapperen krævede næsten 21 millioner kroner for at slippe ham fri.

»Han blev taget. De holdt ham i cirka tre dage, kørte ham rundt i forskellige dele af det sydlige Ontario, slog ham, torturerede ham, og tillod ham kun at ringe til bestemte personer. Jeg var ikke en af ​​de mennesker, han fik lov til at kontakte,« fortalte Pleterskis far ifølge transskriberinger i en retssal i december.

En af dem, han gerne måtte ringe til, var sin udlejer.

»Jeg fik adskillige opkald fra Aiden, men det var sent om aftenen … omkring klokken 01.30 fik jeg endelig nok og tog den,« har udlejeren fortalt i retten.

Pleterski fortalte ham, at han ikke havde andre at ringe til, og han bad om pengene til løsesummen, men udlejerens svar var, at han ikke kunne gøre noget.

Få dage senere blevet Aiden Pleterski sluppet fri, og kidnappernes eneste krav var, at han hurtigst muligt hostede op med pengene.

Toronto politi har ikke ville bekræfte nogle detaljer overfor mediet, der kan identificere identiteten på offer eller vidner, som er tilknyttet efterforskningen.

De kan heller ikke komme med nogle oplysninger om de eventuelle kidnappere eller om en potentiel anholdelse nærmer sig.

Aiden Pleterskis forældre er indtil videre gået med til at betale lidt over seks millioner tilbage til kuratoren for konkursboet.