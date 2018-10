USA og Donald Trump støtter fortsat Saudi Arabiens officielle forklaring i forbindelse med det formodede mord på Washington Post-journalist Jamal khasoggi.

Hverken Kong Salman eller kongerigets officielle leder Kronprins Muhammed bin Salman kendte angiveligt til afhøringen, torturen eller mordet, der 2. oktober fandt sted på Saudi Arabiens Konsulat i Tyrkiets hovedstad Istanbul.

Men ifølge den amerikanske avis The New York Times tyder meget nu på, at Kronprinsen ikke alene kendte til men også gav ordren til mordet udført af en 15-mand stor dødsparulje, der ifølge de tyrkiske myndigheder 2. oktober ankom til det saudirabiske konsulat.

Ifølge kilder i CIA og flere amerikanske embedsmænd med kendskab til sagen var én eller flere medlemmer af Kronprins Salmans officielle sikkerhedskorps nemlig blandt de 15 personer, der også udgjorde dødspatruljen. Og ifølge avisen ligger de amerikanske myndigheder også inde med lydoptagelser, hvor saudiarabiske embedsmænd diskuterer planer om at tilbageholde Jamal Khasoggi, der havde stor kendskab til Kronprinsens regering og i flere år havde været én af kongerigets største kritikere.

Ifølge New York Times foretager medlemmer af Kronprinsens sikkerhedskorps sig aldrig noget uden ordere fra deres øverste leder. Og derfor er det ifølge NYT usandsynligt, at Kronprinsen ikke havde kendskab til afhøringen og mordet.

I går forlød det fra tyrkiske og amerikanske kilder, at Tyrkiet ligger inde med lydoptagelser fra mordet, der angiveligt varede syv lange minutter, Enkelte påstår endog, at Jamal Khosoggi blev parteret, mens han stadig var i live.

Ifølge New Times var CIA i nat igang med at forberede en officiel rapport til Forsvarsminister Michael Pompeo og Præsident Donald Trump. Heri vil man så nautralt som muligt forelægge sagen for Præsident Trump.

Tirsdag vendte Michael Pompeo hjem fra et officielt besøg i Saudi Arabien. Og efter mødet gentog forsvarsministeren igen, at både kongen og kronprinsen på det stærkste havde nægtet enhver kendskab til sagen.

2. oktober besøgte Jamal Khosoggi, der var saudiarabisk statsborger, konsulatet i Istanbul. Her skulle han afhente nogle dokumenter, så han kunne gifte sig med sin forlovede, der ventede uden for konsulatet. Siden er journalisten dog ikke blevet set. Og ingen af konsulatet mange overvågningskameraer viser, at han forlod stedet i live.

I månederne før det formodede mord indgik USA og den saudiarabiske regering en våbenaftale til en værdi mange hundrede milliarder kroner. Og mange både republikanske og demokratiske amerikanske politikere mener, at Præsident Trump nu - som straf - bør stryge denne og alle andre økonomiske aftale med det mellemøstlige kongerige.