Svenske regeringsforhandlinger skærpes med ultimatum fra Ulf Kristersson til to støttepartier.

Stockholm. Forhandlingerne om en svensk regering er fredag blevet skærpet, da den borgerlige statsministerkandidat, Moderaternas Ulf Kristersson, har givet to af sine støttepartier et ultimatum.

Det erfarer SVT fra unavngivne kilder ved et møde i Moderaternas Riksdagsgruppe.

Moderaterna og de to støttepartier Centerpartiet og Liberalerna er uenige om, hvilket grundlag en borgerlig regering skal dannes på. De to støttepartier vil have støtte fra Socialdemokratiet og muligvis Miljøpartiet.

Det har Socialdemokratiet i første omgang afvist.

Derfor ønsker Ulf Kristersson og Moderaterna at bevæge sig videre til næste mulighed. Det er en borgerlig regering støttet enten passivt eller aktivt af Sverigedemokraterna.

Det har de to støttepartier hidtil nægtet.

Ifølge SVT har de to støtteparti fået weekenden til at bestemme sig for, om de vil med i en regering, der lever på Sverigedemokraternas nåde, eller ej.

Hvis ikke de ønsker det, får de tilbuddet om at samarbejde som støttepartier uden for regering, skriver SVT. Tilbuddet indeholder angiveligt en option om at træde ind i en regering på et senere tidspunkt.

Ulf Kristersson har til tirsdag, før han skal fortælle talmannen i Riksdagen, hvordan han agter at danne regering.

