Kraftige skud er blevet hørt i Guinea-Bissaus hovedstad nær et område, hvor præsident Umaro Sissoco Embalo var ved at afholde kabinetsmøde.

Nogle af de tidligste forlydender fra området kunne ifølge Reuters rapportere, at der er en risiko for, at flere mennesker er døde. Senere oplyser mediet, at der er tale om et kupforsøg.

Kilder både inde i bygningen og ude foran giver forskellige meldinger. Dog er alle enige om, at der er affyret skud.

Sissoco Embalo holdt et ekstraordinært kabinetsmøde omkring klokken 10 lokal tid – 09 dansk tid – her skulle han have intentioner om at overlevere en såkaldt »tung sikkerhedsdetalje« til øvrige medlemmer af parlamentet, lyder det fra en diplomatisk kilde, Reuters har talt med.

En ubekræftet video, der blev delt på sociale medier, så ud til at vise en mand, der stod uden for bygningen og affyrede en raketdrevet granat.

Mediet Al Jazeera skriver, at den statslige tv-station i landet efter sigende skulle have videreformidlet, at gerningsmænd holder regeringsembedsmænd tilbage.

Medlemmer af regeringen, der blev kontaktet af Reuters for at bekræfte begivenhederne, besvarede ikke deres telefoner.

Politisk ustabilitet har ødelagt Guinea-Bissau i årtier. Ni kup eller forsøg på kup siden uafhængigheden fra Portugal i 1974 har hæmmet bestræbelserne på at trække økonomien i landet selv.

Man er primært afhængig af eksport af cashewnødder for at få penge på kistebunden.

B.T. følger sagen