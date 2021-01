Kliniske test viser, at kinesisk vaccine beskytter langt mindre mod corona end konkurrenters, skriver medie.

En coronavaccine udviklet af det kinesiske selskab Sinovac Biotech har i kliniske test i Brasilien vist en beskyttende effekt på mindre end 60 procent.

Det melder det brasilianske nyhedsmedie UOL. Mediet citerer to unavngivne kilder, der har set testresultaterne.

Sinovacs vaccine bliver udviklet i samarbejde med det brasilianske forskningsinstitut Butantan i Sao Paolo.

Instituttet planlægger at frigive de officielle data for vaccinens effekt tirsdag. Det sker forud for, at det vil søge om nødgodkendelse til at bruge vaccinen i Brasiliens nationale sundhedstilsyn, Anvisa.

Butantan-instituttet kalder mandag UOL's historie "ren spekulation".

/ritzau/