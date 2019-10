Kinesiske regeringsfolk tvivler på præsident Trump og hans vilje til at holde aftale, skriver Bloomberg.

Kinesiske regeringsfolk tvivler på, at det er muligt at indgå en bred og langsigtet handelsaftale med USA og præsident Donald Trump.

Det siger de ifølge nyhedsmediet Bloomberg, som ikke navngiver kilderne.

Kinesiske embedsmænd har fortalt besøgende i Beijing og andre under private samtaler, at Kina ikke vil give efter i nogle af de mest kontroversielle sager om handel.

Kinesiske regeringsfolk er også bekymret for Trumps impulsive handlemåde og risikoen for, at han vil bakke ud, selv om parterne skulle indgå den foreløbige aftale, som de forsøger at få underskrevet inden for de kommende uger.

Det skriver Bloomberg, der er et førende medie inden for finansnyheder.

/ritzau/Reuters