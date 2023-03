Lyt til artiklen

Mens Kina opfordrer til fred i Ukraine, fremkommer nu nye detaljer om landets rolle i krigen.

The New York Times kan således berette, at Kina har solgt droner og dronereservedele til Rusland for 12 millioner dollar, siden præsident Vladimir Putin invaderede Ukraine.

Det afslører tal fra de russiske toldmyndigheder, som en tredjepart har delt med The New York Times.

Til The New York Times bekræfter direktøren i det canadiske dronefirma Pegasus, som har rådgivet Ukraine i dronebrug, at leverancen for 12 millioner dollar til Rusland påvirker slagets gang ved frontlinjen.

»Begge sider ser på droner som missiler nu, og den side, der råder over logistikken til at producere mere end den anden part, har en klar fordel på slagmarken,« lyder det fra direktøren.

Tallene ser dagens lys, mens Kinas præsident er på besøg i Moskva og blandt andet drøfter detaljerne om en mulig våbenhvile mellem Ukraine og Rusland med Putin.

Besøget har B.T.s internationale korrespondent kaldt »spil for galleriet«, der skal styrke opfattelsen af Kina som en international autoritet.

Besøget har B.T.s internationale korrespondent kaldt »spil for galleriet«, der skal styrke opfattelsen af Kina som en international autoritet.

USA har også udtrykt skepsis overfor Kinas snak om fred og påpegede mandag, at Xi Jinping endnu ikke har udelukket at sælge våben til Rusland.

Ifølge The New York Times viser den nye data næppe det fulde omfang af Kinas bidrag til Rusland.

Mediet, der har talt med adskillige eksperter, skriver, at der formentlig foregår en lind strøm af teknologi til landet, der bliver solgt gennem uofficielle kanaler og venskabsnationer af Rusland såsom Kaszakhstan, Pakistan og Belarus.