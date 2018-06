Det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA løfter sløret for de centrale temaer på topmøde mellem Nordkorea og USA.

Singapore. Når Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, tirsdag mødes i Singapore, vil diskussionen dreje sig om muligheden for at skabe en "permanent og varig fredsbevarende mekanisme" på Den Koreanske Halvø samt atomnedrustning.

Det skriver Nordkoreas statslige nyhedsbureau KCNA ifølge Reuters.

KCNA oplyser også, at Kim Jong-un under sit ophold i Singapore ledsages af sin udenrigsminister, Ri Yong-ho, og forsvarsminister, No Kwang-chol. Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong er også del af følget.

Topmødets to hovedpersoner ankom begge søndag til Singapore. Donald Trump sagde kort efter at være landet med Air Force One, at mødet er en enestående chance for at skabe fred, skriver AFP.

En formel afslutning af Koreakrigen, der for 65 år siden blev indstillet som følge af en våbenhvile, ventes også at blive drøftet på det første møde nogensinde mellem en leder af Nordkorea og en siddende amerikansk præsident.

/ritzau/