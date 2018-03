I toppen kan du se en video af det, der menes at være Kim Jong-Un, som bliver eskorteret af en massivt politiopbud i Beijing.

Den Nordkoreanske leder Kim Jong-Un er angiveligt rejst til Beijing på sin første kendte udlandstur, siden han kom til magten i 2011.

Det skriver det amerikanske finansmedie Bloomberg.

Det vides imidlertid ikke, hvad Kim Jong-Un foretager sig i Beijing, ligesom der heller ikke er nogen meldinger om, hvem han skal mødes med. Turen er desuden heller ikke blevet bekræftet fra officiel side. En talskvinde for det kinesiske udenrigsministerium afviser ethvert kendskab til situationen.

Rygterne om Kim Jong-Uns besøg i Beijing begyndte for alvorlig at svirre tidligere mandag, da et tog ankom til byen med et enormt sikkerhedsopbud. Siden har videoer af toget spredt sig på de sociale medier, ligesom den japanske tv-station News 24 har billeder af toget, der således menes at være det, som Kim Jong-Un er rejst med.

Toget er ifølge Bloomberg det samme som det, Kim Jong-uns far rejste med, da han besøgte Kina før sin død tilbage i 2011.

Det mulige besøg sker på et tidspunkt, hvor der hersker spænding om et kommende topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og lederen af det kommunistiske regime i Pyongyang.

Kim skal møde den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea sidst i april, mens mødet mellem Kim og Trump ventes at finde sted i maj.

Nordkoreas udenrigshandel har lidt stærkt under skærpede sanktioner, som blev støttet af Kina i FN's Sikkerhedsråd. Omkring 90 procent af Nordkoreas udenrigshandel går gennem Kina.