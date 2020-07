Rapperen Kanye West annoncerede 5. juli, at han ville være præsident. Nu er den plan angiveligt skrinlagt.

Ifølge det amerikanske medie Intelligencer, et medie under New York Magazine, dropper rapperen Kanye West sin plan om at stille op til præsidentvalget i efteråret 2020.

Intelligencer beretter om, at rapperen har besluttet ikke at stille op, efter at han i sidste uge missede to frister for at stille op som løsgænger i Florida og Nevada.

En af hans rådgivere, Steve Kramer, har bekræftet over for mediet, at Kanye West ikke længere stiller op.

- Han er ude, lyder det i en sms til Intelligencer.

Fra den officielle Kanye West-lejr er det - bortset fra sms'en - dog endnu ikke bekræftet, at præsidentplanerne er skrinlagt.

5. juli skrev Kanye West på det sociale medie Twitter, at han ville stille op til præsidentvalget, der finder sted den 3. november 2020.

- Vi må realisere USA's potentiale ved at stole på Gud, forene vores vision og bygge vores fremtid. Jeg stiller op som præsident, skrev han.

Senere bekræftede han sin udmelding i et interview med mediet Forbes.

- Ligesom alt andet jeg har gjort i mit liv, gør jeg det for at vinde, sagde Kanye West.

USA's nuværende præsident, Donald Trump, har kommenteret på Kanye West-udmeldingen.

- Hvis han stillede op, ville han være nødt til at se det som en slags generalprøve for det, der kommer til at ske om fire år, lød det fra Trump ifølge nyhedsbureauet AFP, få dage efter at Kanye West havde skrevet sit tweet.

Præsident kaldte Kanye Wests udmelding for "meget interessant".

Præsidentvalget ventes at stå mellem Donald Trump og Demokraternes formodede kandidat, Joe Biden.

Demokraterne annoncerer officielt partiets kandidat ved et konvent til august.

/ritzau/