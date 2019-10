Hvis topmøde fører til en brexitaftale, vil Boris Johnson have en lynafstemning i Underhuset inden 24 timer.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil bede om en lynafstemning i Underhuset, hvis det lykkes at indgå en brexitaftale med EU i næste uge.

Det erfarer den britiske avis The Times.

Lørdag vil premierministeren således introducere et beslutningsforslag, der skal forberede en afstemning blandt britiske parlamentsmedlemmer inden for 24 timer, hvis han kommer retur til London med en kompromisaftale.

Storbritanniens forhandlinger med EU foregår ved et EU-topmøde torsdag og fredag i næste uge.

Underhuset har tidligere vedtaget en lov, den såkaldte Benn-forordning, der pålægger regeringen at bede EU om en udskydelse af brexit, hvis man ikke kan bryde dødvandet og indgå en aftale senest den 19. oktober.

Dette har Boris Johnson ved flere gange nægtet at ville gøre. I interviews har han endda sagt, at han hellere vil findes "død i en grøft " end at bede om endnu en brexit-udsættelse.

Forhandlingerne om en mulig løsning på uenighederne om den såkaldte irske bagstopper er intensiveret over de seneste dage.

Forhandlingerne har taget fart efter et britisk udspil, hvor Nordirland bliver en del af en økonomisk zone med Irland.

Den irske premierminister, Leo Varadkar, og EU's brexitforhandler, Michel Barnier, har udtalt sig med forsigtig optimisme om de nye toner.

Storbritannien skal ifølge planen udtræde af EU senest 31. oktober.

/ritzau/Reuters