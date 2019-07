Den amerikanske rigmand Jeffrey Epstein er angiveligt blevet fundet i sin celle med skader på sin krop.

Finansmanden skal være blevet fundet halv-bevidstløs og med mærker på sin hals.

Det oplyser to anonyme kilder til det amerikanske medie NBC News.

Oplysningerne er endnu ikke hverken be- eller afkræftet fra officiel side.

ARKIVFOTO af Jeffrey Epstein.

Jeffry Epstein - der er tidligere kapitalforvalter og tidligere har været gode venner med den forhenværende præsident Bill Clinton og den nuværende præsident, Donald Trump - er anklaget for at have etableret et netværk, der gjorde det muligt for ham at udnytte og misbruge snesevis af mindreårige piger seksuelt i perioden fra 2002 til 2005.

Politiet skal have fundet nøgenbilleder af piger, der tilsyneladende er mindreårige, under en ransagning af rigmandens hjem i New York. Det har statsanklager Geoffrey Berman tidligere oplyst.

Han beskyldes for at have betalt mindreårige piger hundredvis af dollar for at give ham massage, hvorpå han skal have forgrebet sig på dem.

De yngste af dem var 14 år.

I øjeblikket sidder han i politiets varetægt i Metropolitan Correctional Center, indtil retssagen mod ham begynder.

Det vides ikke, hvordan Jeffrey Epstein skal have fået skaderne.

Han blev anholdt tilbage i begyndelsen af juli, da han vendte hjem i sit privatfly efter en tur til Paris.

Det er ikke første gang, at den stenrige finansmand er i retten for alvorlige sexanklager, har nyhedsbureauet Ritzau tidligere skrevet.

I 2008 erklærede han sig skyldig i rufferi i en sag, hvor et af ofrene var under 18 år.

Han indgik et forlig, hvor han slap med 13 måneders fængsel, men fik lov at tage på kontoret og passe sit arbejde hver dag.

Som en del af forliget skulle han betale en erstatning til flere af sine ofre, og han blev registreret i USA's register over sexforbrydere.

