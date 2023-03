Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Selvom Ivanka elsker sin far, så ved hun, hvor umulig han kan være.«

Sådan lyder det fra en unavngiven kilde til mediet People om den tidligere præsidents datter, Ivanka Trump.

Ifølge kilden er hun færdig med politik og fokuserer i stedet på at være der for sine børn og at genskabe sin karriere som forretningskvinde.

Hun meldte da også ud, at hun ikke vil være en del af sin fars kampagne for at genvinde posten som USAs præsident ved valget i 2024, da Donald Trump annoncerede sit kandidatur.

Donald Trump befinder sig lige nu i juridiske problemer, hvor der er vedvarende rygter om, at anklagemyndigheden i New York vil tiltale ham.

Tiltalen vil formentlig handle om misbrug af kampagnepenge, da det påstås, at Trump har betalt kvinder, som han har haft 'seksuelt samvær' med, for ikke at fortælle om det offentligt.

Men heller ikke her skal han forvente, at datteren kommer ham til hjælp.

Hun har nemlig, ifølge kilden, indset, at hun ikke kan hjælpe ham.

»Donald gør, hvad han vil, og hun kan ikke længere hjælpe ham. Hans hjælp er nu i hænderne på advokaterne og rådgiverne. Hun arbejder ikke længere med det.«

Ifølge en anden kilde, som mediet har talt med, er der dog ikke dårlig stemning mellem far og datter, som stadig har et tæt forhold.

Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner, arbejdede begge som rådgivere for Donald Trump, da han sad i Det Hvide Hus.